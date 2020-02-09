Netflix最夯ON檔韓劇《愛的迫降》8日播出最新一集，玄彬在IU動情獻「聲」的背景音樂中，為女主角孫藝真戴上情侶對戒，場面浪漫到不行。而粉絲們期待已久的女神崔智友終於在該集登場，重溫17年前《天國的階梯》經典台詞和橋段。值得一提的是，這也是崔智友去年年底宣布懷孕之後首度在螢光幕前曝光。

以遠鏡頭拍攝她的全身坐姿，看不出懷孕模樣。（Netflix提供）

44歲的崔智友預計在今年5月生子當媽媽，不過她依舊和17年前的模樣沒什麼差別，身材更是保養得宜，儘管這場戲是以遠鏡頭拍攝她的全身坐姿，但角度喬得巧妙讓人看不出懷孕模樣，身材依舊纖細美麗如昔。崔智友在拍攝現場也透露自己也正在看《愛的迫降》看得相當開心，能夠受邀演出這麼棒的戲劇，反而是自己更充滿了感謝。

除了《愛的迫降》之外，Netflix同步與韓國跟播的《梨泰院Class》開播第二週也不斷刷新自身收視記錄，第三集播出時收視就已經達到8%，第四集首爾圈收視來到10.7%（韓國尼爾森)，跟播出第一週相比收視翻倍成長，朴敘俊已經輕鬆達到目標，網友們非常期待他何時會履行新戲記者會上所承諾的若收視破10%就要和劇組去吃路邊攤的約定。Netflix《愛的迫降》每週六日晚間十點、《梨泰院Class》每週五六深夜24:00與韓國同天更新

(中時 )