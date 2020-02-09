而因應武漢肺炎，世衛將邀全球400名專家舉辦論壇。衛福部疾管署副署長莊人祥表示，台灣目前還在爭取實際派專家到現場參與會議，若真的不行，則可能以線上會議方式參與。預期會以「中華台北」（Chinese Taipei）身分出席；能否派專家出席會議現場，最晚明天將會定案。

WHO將在2月11日及12日舉行的全球研究及創新論壇，討論2019新型冠狀病毒（武漢肺炎），全球約有400名專家會參與這場論壇。

莊人祥表示，這次會議將聚焦在新藥、疫苗的技術研發，盼各國集思廣益，而台灣到目前為止都還在爭取實際派專家到現場參與會議。

但若最後仍無法出席實際到場，莊人祥表示，真的都不行的話，則會參與線上會議，預期會以「中華台北」（Chinese Taipei）身分出席；能否派專家出席會議現場，最晚明天能定案。

至於出席專家名單，疾管署長周志浩表示，已有規劃人選，但因仍在爭取參與中，不便公布名單。

(中時 )