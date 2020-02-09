武漢肺炎疫情延燒，台灣前陣子出現了「口罩之亂」，然而近日又有錯誤謠言指出，衛生紙與口罩使用的原物料相同，將來可能會出現缺貨的情形，造成新一波的搶購風潮。雖然經濟部已出來闢謠，不過仍有民眾仍然深信不疑，今日《中時電子報》查看賣場貨架的衛生紙被一掃而空，連比較貴的衛生紙品牌也一包不剩。

武漢肺炎造成的「口罩之亂」，由政府出面改「實名制」購買措施因應，不過接著很多網友在臉書社團表示，這2天看到大家在瘋搶衛生紙，因為有婆媽群組在謠傳，原料都拿去做口罩了，所以衛生紙、衛生棉、紙巾等紙類製片原料減少，恐會漲價。該謠傳迅速被瘋傳後，許多網友看了紛紛回覆，「無知真的很可怕，台灣衛生紙是自給自足無虞！」、「稍微有個風吹草動就有一些無知的人瘋搶，真的搞不懂。」經濟部7日時更發新聞稿澄清，衛生紙和口罩原料根本不一樣，民眾不需要搶購衛生紙。

除了經濟部闢謠，總統蔡英文在臉書發文闢謠，表示口罩主要原料不是不織布，而是短纖紙漿等訊息，仍擋不住這場莫名的搶購潮！《中時電子報》直擊台北民生社區家樂福衛生紙被一掃而空，架上一包不剩。

有民眾表示前幾天大家都來掃光平價衛生紙，今天連比較貴的品牌舒潔也不剩，讓他看了直呼「太誇張」。該民眾表示還好旁邊架上的廚房用餐巾紙還有剩下，因此打趣吐槽說「反正都是紙」，向隅民眾順手拿兩包結帳，免得將來連餐巾紙都買不到。一位民眾更是笑稱，「萬一真沒衛生紙，餐巾紙一樣可以擦屁股」。

(中時電子報)