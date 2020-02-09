日職各隊一軍正展開熱身賽，台灣投手張奕所屬的歐力士隊也不例外，他在12強賽投出身價後，首次參加一軍春訓，在隊內紅白戰中繼1局僅被敲1支安打、無失分，最快球速來到147公里，賽後他認為自己狀況還不錯，調整進度佳。

張奕去年棄打從投，不僅拿下一軍先發首勝，12強賽代表中華隊出征，面對韓國隊繳出好投成為「台灣英雄」，新球季他獲加薪380萬外，更喊出目標單季拿10勝，在歐力士紅白賽中可以看出張奕狀況不錯。

9日紅白戰中，代表白隊的張奕是第6任投手，投1局雖先被敲安打，不過隨後送出三振，並在面對山足達也時送出此戰個人最快球速147公里，山足敲成二壘滾地球，形成第3個出局數。

張奕在賽後說，「感覺還不錯，這時間調整進度還行。」張奕獲得歐力士球團的期待，希望他能競爭先發位置，目前歐力士先發輪值暫定有去年洋聯勝率王山岡泰輔、自責分率王山本由伸。

歐力士監督西村德文也給予張奕評價，「考慮K-鈴木與張奕都是第一次實戰投球來看，表現相當不錯了。」

(中時 )