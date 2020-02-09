鴻海復工 傳被陸政府叫停 17:432020/02/09 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果公司主要生產合作夥伴鴻海旗下的大陸工廠，計劃於周一(10日)逐步恢復生產，惟在大陸政府干預後，工廠復工計劃已被叫停。 日經亞洲評論報導，有關決定是出於對新型冠狀病毒肺炎疫情的擔憂，公共衛生專家檢查後，已通知鴻海的深圳工廠面臨高感染風險，不適合復工。而鴻海的主要iPhone生產基地鄭州工廠，亦已取消了周一復工的計劃。 鴻海表示，會遵照地方政府的建議，正與地方政府合作，為員工安全返回工作崗位做必要的準備，公司暫未收到客戶關於提早恢復生產的要求。 (工商 ) #鴻海 #復工 #生產 #地方政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 最大生產基地在武漢 聯想：短期內恐生產滯後 04:102020/02/05 全球財經 商億-KY杭州子公司 復工延至18日 04:102020/02/05 證券．權證 2月10日復工？各地台商停看聽 04:092020/02/07 焦點新聞 鴻海線上法說：拚10日全面復工 04:092020/02/07 財經要聞 工具機業伸援手！口罩產線建置時間大幅縮短 09:202020/02/07 財經 春節、停工干擾 研華元月營收雙減 18:112020/02/07 財經 國巨1月營收月增1.3％ 後續產量難拉升 18:142020/02/07 財經 裕隆攜手鴻海 合資155億攻電動車 04:092020/02/08 財經要聞 浙江宣布台資企業復工 要依法做好相關工作 17:192020/02/08 財經 浙復工新規 專家籲台企靈活應對 04:092020/02/09 焦點新聞 財經熱門新聞 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 油價恐怖暴跌！沙國減產 殺出攔路虎 - 財經 新晶片砍價洩密…台積電7奈米老大換人 - 財經 上海、深圳全面穩開工 - 財經要聞 - 工商時報 錯失700點大屠殺？驚洩下次貪婪時機 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。