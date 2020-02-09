蘋果公司主要生產合作夥伴鴻海旗下的大陸工廠，計劃於周一(10日)逐步恢復生產，惟在大陸政府干預後，工廠復工計劃已被叫停。

日經亞洲評論報導，有關決定是出於對新型冠狀病毒肺炎疫情的擔憂，公共衛生專家檢查後，已通知鴻海的深圳工廠面臨高感染風險，不適合復工。而鴻海的主要iPhone生產基地鄭州工廠，亦已取消了周一復工的計劃。

鴻海表示，會遵照地方政府的建議，正與地方政府合作，為員工安全返回工作崗位做必要的準備，公司暫未收到客戶關於提早恢復生產的要求。

(工商 )