從《模范棒棒堂》出道的Terry， 2015年和歌手羅美玲步入禮堂，婚後育有2個寶貝兒子，一家4口幸福美滿。近日Terry上《一袋女王》分享門當戶的重要性，透露24歲那年曾交往大企業千金，戀愛近1年時他到女方家作客，沒想到Terry開心的介紹家庭背景後，對方父親竟回：「我們一筆生意都是好幾億的，所以你講得我聽不太懂。」原本要吃飯也直接被下逐客令，還羞辱的要Terry把禮物拿走，因為她們家不喝便利商店的紅酒，讓Terry備受打擊：「活了24年，第一次覺得自己算是什麼男人」。

Terry最後選擇已讀不回的方式分手。（圖／衛視中文台提供）

Terry 24歲那年在朋友聚會上認識一個女生，2人認識三個月相約去士林夜市吃牛排，對方看到用餐巾紙捲好的刀叉，不僅把餐巾紙攤開把刀叉擺好，連看到Terry邊走邊喝紅茶，也要求他倒好擺到桌上才能喝。交往半年後，有次Terry提議騎摩托車載她回家，女友起初不願意，拗不過Terry才答應，沒想到一抵達讓Terry看了很傻眼，因為女友家除了有獨立保全、噴水池，門還會自動打開，Terry這才驚覺女友是有頭有臉的千金。

交往快滿一年時，女方邀請Terry到家裡做客，Terry買了一瓶價值500元的紅酒當見面禮，女友爸爸見到他第一個問題就問Terry「家裡是做什麼的」，Terry開心介紹爸爸是公務員、媽媽是工廠作業員，家族是種米的原住民。就在他越說越起勁的時候，對方出聲制止，「我們家是做生意的，我女兒基本都是跟我們企業聯誼社聯姻，她將來也會是老闆，我們一筆生意都是好幾億的，所以你講得我聽不太懂」Terry聽完瞬間好受傷，對方又說：「如果沒事的話，你可以先離開了，紅酒也請帶走，我們家不喝便利商店的紅酒。」事後女友雖有傳訊息來道歉，但Terry選擇已讀不回，直接結束這場門不當戶不對的戀情。

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(中時電子報)