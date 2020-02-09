美國總統大選民主黨初選第2役即將在新罕布什爾州登場，現在參選人無不積極爭取選票。角逐民主黨提名的布塔朱吉遭遇同黨對手日益猛烈的攻勢，今天予以回擊。

法新社報導，38歲溫和派人士布塔朱吉（Pete Buttigieg）與左派聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders），在日前混亂的民主黨愛阿華州黨團會議（caucus）投票中領先群倫。

接著參選人紛紛轉移陣地，到11日將舉行初選的白人為主東北部小州新罕布什爾州，跟選民搏感情。

布塔朱吉是人口僅10萬人的印第安那州南本德（South Bend）前市長，之前就被對手批評過於年輕且缺乏經驗，難以撼動共和黨籍現任總統川普。在布塔朱吉贏得愛阿華州初選後，他遭受的攻擊也隨之猛烈。

愛州初選落居第4的前副總統拜登（Joe Biden），現正力求保住自己逐鹿白宮的希望，與布塔朱吉互爭溫和派選民支持。

77歲的拜登釋出一段影片，把自己數十年來的政治生涯成就，與布塔朱吉擔任南本德市長時的政績作對比。

這段政治廣告強調拜登曾努力推動「歐巴馬健保」（Obamacare）與伊朗核子協議，同時貶低布塔朱吉為南本德市橋樑裝設裝飾性燈光和鋪設新人行道等政績。

布塔朱吉陣營對此回應，這段廣告「透露出更多（拜登）在民主黨初選的當下處境，較少著墨布塔朱吉作為市長與退伍軍人的觀點」。

布塔朱吉一年前在全國政壇稱不上大咖，如今已是一股不可小覷的勢力。現在他似乎很享受自己的新地位。

布塔朱吉今天在新罕布什爾州基尼市（Keene）對支持者說，這次選舉將為未來4年的美國人定位。他說：「我就是準備好打敗川普的人選。」

(中央社)