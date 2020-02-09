全球武漢肺炎疫情升溫，台灣也面臨疫情的嚴峻考驗，日前公開的蔣經國日記裡，也提及了70年代台灣面臨天災時蔣經國的心情，他曾記錄自己「惶惶不安，數夜失眠」。

中央社報導，史丹佛大學胡佛檔案館自3日起正式對外公開蔣經國日記內容，除了大眾關注的，70年代台灣退出聯合國、多國斷交外交艱困時期蔣經國的心路歷程，日記裡也記載了天災降臨台灣時，蔣經國的心情感受。

1977年3月，台灣南部發生乾旱，農民無法播種，時任行政院長的蔣經國在日記裡寫下「全島無雨」、「天久不雨」、「天仍不雨」等語。同月16日之後，連續多篇日記開頭，蔣經國都記錄下自己「為農民之憂而憂」的心情。

同年5月，乾旱災情緩解，他寫道「全島得甘霖，心為之喜」，到了6月，南部卻豪雨成災，他寫下「矛盾衝突、萬物難料」。

6月9日的日記裡記載著自己因天災頻繁無法入睡的情形，「前月看到太陽就擔憂，因為是天旱，近日則聽到雨聲而怕，因為水災，不論是旱災或水災，皆對百姓大不利，於心惶惶而不安，數夜失眠...」

胡佛檔案館東亞部主任林孝庭表示，不同時期的國家領導人，在面對那些突如其來、「對社會造成重大影響的災難」時，「領導人的關切與壓力都是一樣的」，過去是旱災、水患，現在則是疫情。

此次胡佛研究院公開的蔣經國日記內容共橫跨43年，從1937年5月開始到1979年12月，內容述及蔣經國自蘇聯返回大陸，以及來台之後的種種經歷。值得注意的是，1948年日記佚失，1937年至1940年、以及1945年至1949年間的日記為謄抄本，其餘皆為蔣經國親筆原件。

(中時電子報)