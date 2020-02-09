因應大陸武漢肺炎疫情持續擴大，台灣在實施口罩管制出口與實名制購買外，口罩工廠更在政府要求下加班趕製，台灣民眾黨立委賴香伶今（9）日受訪提醒工廠資方，員工停休加班期間的工資，依規定應加倍發給，並於事後補假，政府應調查釐清責任與相關程序有無違法。

針對傳出口罩製造大廠生產線被政府徵用，連續開工13天，員工幾乎都在加班趕工新聞報導，賴香伶指出，依照勞基法第36條第3項「經中央目的事業主管機關同意，且經中央主管機關指定之行業，經工會或勞資協議，使得調整例假」，這次政府因應武漢肺炎而發布國家緊急命令徵調物資，目前看來還算符合勞基法第40條「因天災、事變或突發事件，必要時，得停止勞工之假期」，但停休期間的工資，依規定雇主應加倍發給，並於事後補假，這部分有無做到，政府應該主動調查。

賴香伶強調，中央機關下達命令，要求各地口罩工廠趕工，因此權責應是在中央單位，勞動部應該主動確認並請各地主管機關了解狀況，若程序有疏失，應立即糾正。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)