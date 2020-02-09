新北市長侯友宜今（9）日前往烏來，視察偏鄉口罩實名制購買情況，並到老街關心商家生意情況，對於武漢新冠肺炎防疫作業，也提出呼籲，希望民眾能夠用同理心包容、體諒，共體時艱。

侯友宜表示，偏鄉地區口罩購買秩序良好，感謝民眾配合衛生所安排的動線來排隊；另外對於先前傳出大陸返台台商隔離檢疫的「烏來檢疫所」實際並非在烏來，卻因名稱誤導造成生意下跌，侯友宜則強調，對於武漢肺炎的各項防疫作業，不論是就醫、後送或安置都做到萬無一失，請民眾不要恐慌，用同理心互相包容、體諒，共體時艱、共度難關。

侯友宜到烏來老街視察，關心商家因武漢肺炎疫情生意受影響情況。（圖∕新北市政府）

為管制口罩銷售亂象，中央制定實名制販售政策，新北市烏來、平溪、貢寮、坪林4個偏鄉地區因無健保特約藥局，市府協調衛生所彈性上班時間，讓民眾方便購買。

另外針對延後開學導致營養午餐蔬菜滯銷一事，侯友宜也表示，責成教育局、農業局及果菜公司啟動緊急應變機制，將午餐契作蔬菜的供應量，透過果菜市場建置的有機及產銷履歷專區優先拍賣，並保證價格收購，拍賣價格差額部分由市府負擔，協助農友降低損失。

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(中時電子報)