美國第一夫人梅蘭妮亞終於願意站在聚光燈下為川普拉票了。鑽研美國第一夫人的俄亥俄大學歷史系教授傑利森（Katherine Jellison）說，川普第一任期內，梅蘭妮亞低調而神祕，而今願意站在公開場合說話，在3月主持2場的大型募款餐會，顯示她在川普的連任之路上，將扮演愈來愈吃重的角色。此外也代表川普的鐵粉愛屋及烏開始喜歡她，願意做出積極回應。

梅蘭妮亞3月18日與3月25日將分別在比佛利山莊與佛羅里達州海湖莊園俱樂部出席盛大的募款餐會，對此傑利森說：「對於本來就喜歡她丈夫的粉絲而言，她可能是最強的吸票機。不過可能還無法說服目前還在觀望或對川普有疑慮的選民。我不覺得她的魅力大到可以凌駕黨派之別，把非川普陣營的人吸引過來。」

川普日前發表國情咨文，盛讚梅蘭妮亞推動的「成為最好」的活動，似乎也有意為梅蘭妮亞的角色預先鋪路。

(中時 )