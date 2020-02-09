北京：重點工業企業開復工率達95％ 19:132020/02/09 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據央視新聞報導，統計截至9日上午12點，北京重點調查173家、年產值10億元（人民幣，下同）以上工業企業中，包含中芯國際、威訊聯合半導體都連續生產，產能利用率達到100％。 另外看到像是北京同仁堂、北方華創、航衛通用等76家企業也已正常開復工，其他企業大部分計畫10日開工，分析重點工業企業開復工率預計可達95％。 (旺報 ) #企業 #北京 #工業 #重點 #10 也許您會感興趣 推薦閱讀 港男患武漢肺炎乘日籍郵輪 船上10人遭傳染 11:142020/02/05 兩岸 鑽石公主號10人確診曾遊基北 柯P：去過的地方先列出來 10:222020/02/06 生活 田士廣地下道唱歌3小時 只賺到3位數 10:492020/02/06 娛樂 北市口罩實名制頭香就卡住 與測試差15倍時間 11:052020/02/06 生活 偏鄉龍崎衛生所開賣口罩 民眾跨區跑來買 11:052020/02/06 生活 《半導體》宜鼎新品強化嵌入式高階應用，攻工業4.0 15:502020/02/06 財經 美光量產LPDDR 5 DRAM 小米10手機將率先搭載 17:182020/02/06 科技 《科技》小米10搭載美光全球首款DDR5 DRAM晶片 09:092020/02/07 財經 《科技》美光LPDDR5 DRAM上市，首款用於高效能智慧型手機 10:512020/02/07 財經 北市女自主隔離嫌無聊 竟約姊妹淘逛賣場 14:082020/02/07 社會 財經熱門新聞 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 油價恐怖暴跌！沙國減產 殺出攔路虎 - 財經 新晶片砍價洩密…台積電7奈米老大換人 - 財經 兩岸半導體纏鬥30年 留在台灣勝率是... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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