據央視新聞報導，統計截至9日上午12點，北京重點調查173家、年產值10億元（人民幣，下同）以上工業企業中，包含中芯國際、威訊聯合半導體都連續生產，產能利用率達到100％。

另外看到像是北京同仁堂、北方華創、航衛通用等76家企業也已正常開復工，其他企業大部分計畫10日開工，分析重點工業企業開復工率預計可達95％。

(旺報 )