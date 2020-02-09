桃園市大園區海邊路靠近新街溪出海口岸邊於8日上午8時左右，驚見一名男性屍體，由於死者身上僅剩深色長袖上衣和白色內褲，其餘衣物疑似遭海水沖走，加上未有其他身分證明文件，警方除持續尋找相關事證外，也公布死者特徵，盼協尋家屬以釐清死因。

大園分局潮音派出所所長林毅閔表示，8日上午7時55分接獲民眾報案，稱在大園區海邊路靠近新街溪出海口岸邊有屍體，員警前往現場查看，發現該具無名屍體為男性，研判應為漲潮漂到岸上，直到退潮後留在原地。

警方表示，該死者年齡約為60至70歲，身高大約170公分，且全身僅剩黑色長袖上衣、白色內褲、無飾品、無刺青、無胎記等明顯特徵，前額髮線較高、有白黑頭髮，上排牙齒有缺牙，死亡時間研判已有1天左右。

警方除持續比對近期有無報案失蹤人口與該死者相符資料外，也呼籲民眾若發現親友失蹤且與上述特徵相符者，可向大園分局潮音派出所聯繫03-3862314。

(中時 )