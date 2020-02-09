武漢肺炎疫情升溫，口罩之亂尚未平息，網路又謠傳衛生紙、尿布缺貨假訊息，導致民眾搶購，調查局9日表示，已掌握6名網友在臉書散布衛生紙、尿布假訊息，以及某貿易商散布國際紙漿短缺，囤貨衛生紙及衛生棉的假訊息，近日將展開約談調查。

調查局表示，調查局假訊息防制中心為穩定民眾對疫情不安情緒，並防止有心人士刻意炒作，已迅速針對近期網路謠傳衛生紙、尿布等民生物資即將缺貨之不實訊息進行調查。

調查局指出，2月初香港發生民眾赴賣場搶購民生物資狀況，起因於網路謠傳大陸工廠停工將引發缺貨，該不實訊息近日藉社群媒體流入台灣，引發民眾赴賣場搶購衛生紙、尿布等狀況。

目前調查局已掌握林姓及黃姓網友在臉書散布「因原物料均供口罩生產，衛生紙即將缺貨」假訊息，譚姓、李姓、趙姓、蔡姓網友在臉書散布「因尿布廠原物料短缺，尿布即將缺貨，建議盡快囤貨」假訊息，並鎖定某貿易商於LINE群組散布「因武漢肺炎船運公司不靠港，亞洲航線將全面停擺，紙廠及衛生棉無漿可用將缺貨，建議儘速囤貨」及「因荷蘭罷工及原計出貨之數千噸紙漿亦全數延宕」假訊息，將儘速展開調查。

(中時 )