新冠肺炎病毒肆虐，有人不敢外出，躲在家裡摸牌圈，但是，女主人還是出現發燒，被檢出為確診病人，原來，她找來的牌友是名帶源者，就這樣她足不戶也被送往隔離治療。

大陸媒體報導，這名女子是退休的公務員，明知牌友來自湖北卻仍信任「很安全」照打不誤，就這樣成了防疫漏洞。

報導指出，北京市新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會上，北京市疾控中心副主任龐星火介紹了一例病例的感染過程：

不久前，某社區剛有一例確診病例，是一位退休女士。她聽說疫情後非常小心，平時都在家不出門，但是她特別愛打牌，平時還有一批一起打牌的好友。這些好友覺得相互間都很安全，不會傳染新型冠狀病毒。

今年春節期間，幾個牌友連著五六天都聚在社區的棋牌室裡打牌，甚至明明知道牌友中有一位剛從湖北返京人員也不加以防範，結果這位退休人員就被確診新型冠狀病毒肺炎。

現在，疾控部門對和她一起打牌的朋友以及可能傳染給她的那位湖北返京人員，正在開展進一步的調查。

(中時電子報)