金豬年封關前台股火紅封關，但春節過完迎接金鼠年之際，大陸武漢疫情持續擴大，新春開盤日當天狂殺697點，創下台股史上最大跌點，短短3天跌點達千點，原因在於武漢疫情的快速傳播，以及湖北省境內14座城市封城。

台灣與大陸經貿往來互動密切，這場疫災究竟是危機還是機會？筆者逐一跟大家說分明。

筆者認為，武漢疫災對台股是一個危機入市的好機會，年前因為市場資金持續湧入台股，造成台股許多類股紛紛處於高檔區，價差反而相對較小。而武漢疫災利空，短期間破壞金融市場的信心和秩序，好股壞股一起被錯殺，投資人反而應該趁股價跌深時伺機進場。

因此疫災防火牆的建立與隔離，疫情的控制就是後續需要關注的，目前大陸已將原定10日開工延後，短期內要觀察是否還會續延，疫災是否會持續蔓延。一旦疫災持續擴散，就是準備逢低進場大買的好時機。

產業上除了5G供應鏈(PCB、CCL、網通、散熱、PA功率放大器，相關類股：欣興、南電、景碩、健鼎、楠梓電、台光電、台燿、聯茂、泰碩、雙鴻、超眾、宏捷科、穩懋、全新......等等)外，記憶體的供需開始有了變化，報價的逆轉(模組：商丞、宇瞻，通路：威剛，控制IC群聯、NAND FLASH 旺宏….等等)。

另外，面板報價止跌回升，8吋矽晶圓的需求拉升，以及5G的升級帶動碳化矽、氮化鎵的使用。(環球晶、中美晶、漢磊、昇陽半…等)。

金豬年因為全球央行寬鬆貨幣政策拉升台股保持在相對高的基期。而武漢疫災給投資人重新再進場布局的機會，短線從融資水位快速降低近百億，籌碼的重新洗牌，市場的恐慌反而給予投資人一個新的契機；就如同SARS時，很多人嚇得急著賣房子，也有人危機入市，趁機低接撿便宜。可見被情緒所操控的是散戶，能不為情緒所左右的人方能成為贏家。

現在歷史重演，17年前的變因此時又重現，你做了什麼決定呢？

※小編提醒：本文非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

（本文作者為中華財經台分析師曾英杰）

(中時電子報)