國內出現首例無症狀武漢肺炎病例，引發關注。感染科醫師說，目前已知輕症者可透過親密接觸傳染，「萬一無症狀者也具傳染力」，將是最壞情況，勢必要擴大採檢、隔離措施才能因應。

中央流行疫情指揮中心今天宣布台灣出現首例「無症狀」的新型冠狀病毒確診個案，為防無症狀接觸者成漏網之魚，正研議對確診個案密切接觸者全面採檢；日本研究團隊也推估，武漢肺炎患者每2人就有一人可能被潛伏期患者傳染，即可能被「無症狀患者」所傳染。

振興醫院感染科主任李明政受訪表示，所有病毒感染都可能出現3種狀況，第一種是出現發燒等嚴重臨床現象，第二種是出現上呼吸道症狀如咳嗽等輕微症狀，有時可能連本人都不知道，第三種則是完全沒有症狀。

回顧2003年的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情，上述3種狀況都曾經出現，後來甚至在部分照護患者的醫護人員血液中發現SARS抗體，代表這些人曾被感染，但感染期間卻沒有任何症狀。

李明政說，SARS是嚴重症狀者才會傳染人，無症狀者暫無人傳人證據；至於新型冠狀病毒，日前已出現夫妻間傳染病例，可知輕症者會透過親密接觸傳染，但無症狀者是否具傳染力，還得看接觸者是否被感染才能確定。

李明政表示，若無症狀者真的具傳染力，將是最壞的狀況，屆時政府勢必要擴大對所有個案親密接觸者進行採檢，也須擴大居家隔離對象，從現行中港澳來台者擴大至所有來自疫區的外國人，避免長時間在密閉飛機上遭感染，成為社區中的隱藏傳染者。

(中時電子報)