日前在新北市板橋區發生一起濺血事件，有名家長帶著孩子到公園玩溜滑梯，爸爸先行示範給孩子看，沒想到溜下來後左手卻突然被割傷，原來是溜滑梯一處不明顯的地方，遭有心人士黏上刀片。這名家長也特此發文呼籲，帶孩子出遊時務必注意兒童安全，消息一出，立刻引來網友怒斥：「超變態！」

這名家長近日帶著孩子前往板橋永豐公園，為了安全起見，爸爸先行到設施上示範如何溜滑梯，沒想到一溜下來，左手卻突然劇痛，仔細一看發現是遭到刀片刮傷，隨後也立即送醫縫了3針，若刀片出現生鏽或沾染上細菌，後果恐會更加嚴重，所幸這起意外並未傷及孩童。

從照片上可以看到，溜滑梯的滑道處濺滿鮮血，畫面相當怵目驚心，這個刀片深深插在溜滑梯左側扶手處，僅露出約1公分長度，幾乎很難讓人注意到，懷疑是附近青少年故意惡作劇。目前警方已先將現場拉起封鎖線，並調閱附近監視器，設法揪出這個惡劣的兇手。

事後，這個家長也將整起意外經過公開在臉書上，貼文立刻引起一陣騷動，網友紛紛留言表示，「好可怕喔！溜滑梯從來都沒想像過會有這種危險性」、「到底想要害誰？」、「好可怕的行為，好可惡的心態」、「很像是用美工刀割溜滑梯，刀片斷在溜滑梯上面」。

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(中時電子報)