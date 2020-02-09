台中市萬和宮動員志工共煮60斗甜湯圓，讓信眾吃平安。（萬和宮提供／陳世宗台中傳真）

台中市萬和宮9日舉辦庚子鼠年植斗祈安法會，信眾絡繹不絕前往祈福。廟方往年法會都在地下室餐廳供應平安粥，今年因應新冠肺炎疫情延燒，採取防疫措施，首度取消平安粥，僅供應平安福圓（甜湯圓）；吸引信眾大排長龍等著品嘗，分享平安、吉祥、健康。

萬和宮董事長蕭清杰說，植斗亦稱拜斗、安斗是道教特有為人消災解厄、祈福延壽的傳統科儀，誦經禮懺，祈求平安，廟方以莊嚴誠敬的心情舉辦；每年萬和宮謝斗及植斗法會都依照傳統習俗，供應熱騰騰、香噴噴素食平安粥，讓信眾吃平安，深受信眾歡迎。

蕭清杰表示，今年萬和宮董監事顧慮到新冠疫情延燒，認為有必要採取防疫措施，今年植斗祈安法會取消平安粥僅供應福圓；這是萬和宮舉辦謝斗及植斗法會以來，首度取消供應平安粥，情況特殊事非得已。

廟方指出，往年植斗法會還會供應「平安福圓」的甜湯圓，今年依舊在廟旁空地供應，動員導覽及誦經團40餘志工一起搓湯圓共煮60斗甜湯圓；廟方也在萬和文化大樓1樓走廊贈送每人1份平安壽麵，讓信眾帶回與家人分享平安、吉祥、健康。

(中時 )