南科管理局與成大航太系去年4月在台南鹿耳門聖母廟首度推出百架無人機群飛演出，成功創造話題。（南科管理局提供／劉秀芬台南傳真）

科技部南科管理局無人機展演再創全球首例，搭配琟燦煙火與大甲媽一同出巡。被Discovery列為世界三大宗教節慶盛事的大甲媽遶境活動，今年將有南科提供的300架台灣本土設計製造的無人機群，與高空煙火相互輝映，一同在夜空中昇空護駕，保佑即將跟隨媽祖鑾轎徒步9天8夜300多公里的辛勞信眾們。

8日元宵節下午6點，大甲鎮瀾宮舉辦筊筶典禮，由鎮瀾宮董事長擲筊請示媽祖，決定今年遶境的起駕日期。而在媽祖出巡「開鑼」、「媽祖之光」以及「起駕」3個主要活動，都將會搭配南科無人機的群飛展演。

這次展演數量由150台至300台，全為本土設計製造機型，是全台數量最大的表演，尤其最後的「起駕」活動，將會結合大型的高空煙火施放共同展演，預期無人機群飛燈光秀搭配煙火施放的效果，將為現場帶來完全無法想像的炫麗視覺效果。

本次展演結合台灣希望創新公司(Taiwan Drone100)、實踐大學、虎尾科技大學等團隊研發製造無人機軟硬體，及台南藝術大學設計融合在地文化藝術的圖像。

目前預定會展出的無人機高空圖案，包括了今年的遶境主題「大甲媽 人情味」、Q版媽祖、千里眼與順風耳的呈現，甚至還有會在空中走動的掌旗人走路，表現遶境隊伍出發的意境，內容精彩可期。3場無人機表演時間如下：2／21開鑼18：30，3／18媽祖之光晚會19：00，3／19起駕23：05（結合煙火表演）。

南科管理局局長林威呈表示，感謝大甲鎮瀾宮的肯定，選擇由南科管理局所推動的無人機群來為大甲媽遶境助陣，給予南科站上這個國際舞台的機會，管理局也非常重視這次的合作，並且要求全數的無人機必須全為台灣研發製造，用最能呈現台灣本土無人機的科技實力，來執行這次的大甲媽護駕飛行任務。

(中時 )