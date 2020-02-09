武漢肺炎有些患者初期症狀較輕，之後卻演變成危重。專家說，病情急轉直下是因為「炎症風暴」導致多重器官功能衰竭，這正是許多病患的死因。

據中國大陸政府統計分析，俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，死亡病例多半為高齡以及原本就有慢性病的患者，但是武漢中心醫院醫生李文亮只有34歲，而香港的一例死亡病例則為39歲男子。

綜合浙江都市快報等陸媒報導，上海市中山醫院重症醫學科副主任鍾鳴表示，有些新冠肺炎病人早期發病並不兇險，但後期會突然加速，病人很快進入一種多重器官功能衰竭的狀態，「是一種炎症的風暴」。鍾鳴說，一旦進入炎症風暴狀態，「我們的治療很難把它拉回來」。

河南省首批支援湖北省的醫療隊醫療組組長、鄭州大學第二附屬醫院呼吸內科副主任周正表示，新冠肺炎有個特點，就是有些病人可能頭兩天病情較輕，但是第三天或者後期突然加重，這可能與病人感染和炎症風暴有關。

他說，炎症風暴就是病人的感染激活了身體的免疫細胞，造成免疫細胞過度的損傷。正常的免疫是保護，過度的免疫是損傷，不但導致肺的損害，還會引起腎臟、肝臟或是心肌等器官的損害。

周正舉例說，人體被感染後，白血球和淋巴球會殺死病灶部位的病毒和細菌，期間會釋放一種炎症介質，「適度的釋放是正常，過度的釋放後，不僅殺死了病毒、細菌，也對正常的細胞造成損害」。

周正說，炎症風暴發生後，病人的病情往往急轉直下，很快都會出現神志不清、呼吸加快，隨後血氧飽和度會下降，甚至出現凝血功能障礙，少尿、無尿，轉氨酶升高，不僅是肺，各個臟器都會發生衰竭。

(中時電子報)