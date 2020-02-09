2020新北市平溪天燈節8日元宵節圓滿落幕，新北市觀光旅遊局與環保局、平溪區公所、平溪鄉魅力商圈協會再度攜手合作，辦理「平溪健行淨山趣」活動9日登場，現場近百人參與，鼓勵民眾除了來平溪放天燈祈福祝願外，也一起守護山林、認識平溪之美，讓生態環境與文化節慶永續共存，參與的民眾並且DIY專屬的天燈吊飾，把滿滿的祈願與祝福帶回家。

今日的健行淨山活動近百人參與，由山岳達人吳雲天及當地專業導覽員，帶領民眾健行淨山，本次淨山活動的路線規畫包括孝子山、冬瓜坑山及十分到望古產業道路等各具特色的步道，每條路線透過專業導覽老師深入淺出地介紹沿途動、植物生態、礦業遺跡等特色，讓大家看到天燈以外的平溪之美。

今天雖然山區下著微微細雨，參加民眾的熱情依然不滅，每位民眾手持長勾、夾子及垃圾袋，沿途撿拾步道上的垃圾及樹上的天燈殘駭，在所有參與者的努力下，共清理出近10袋垃圾。

吳雲天表示，每個人走進山林，都有屬於自己的憧憬與期待，他登過許多高山，也走過很多步道，平溪有許多步道，可稱作是天燈步道，因為在淨山健行過程中，可以看到許多掉落的願望及有趣的許願內容，他開玩笑說「連寫給小三的願望都被看到了」。

新北市觀光旅遊局表示，平溪至今已是國內外知名的觀光景點，今年又入選交通部觀光局推薦的經典山林小鎮之一，每年吸引大量的國內外觀光客前來遊玩，健行淨山活動的辦理，除了號召更多民眾響應環保活動，更深層的意義是要在觀光發展與自然環境保護間取得平衡，需要持續不斷地努力，讓自然資源生生不息，進而齊心為平溪永續觀光發展努力。

(中時 )