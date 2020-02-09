因應新冠肺炎疫情狂燒，金馬「小三通」明（10）日起暫停往來，金門最後一班客船旅客80人，今天下午4時12分在水頭碼頭上岸，楊鎮浯縣長率同主管接船，與趕回台的旅客一起加油打氣，決心打贏這場防疫大作戰。

陸委會日前宣布自2月10日起暫停「小三通」客船往來，這也是進入第20年，平均每天有5300人次旅客進出，去年往來旅客逾197萬人次的金門「小三通」，繼2003年5月17日因SARS防疫，而暫時中止客、貨船往來，直到同年7月18日才復航之後，再一次因為防疫而關閉。至於何時重啟小三通？將視疫情發展而定。

末班船旅客以台商和台幹及眷屬居多，不少人是全家同行返台。（李金生攝）

入境旅客接受量額溫檢疫，嚴格做好把關工作。（李金生攝）

今天末班船原定下午3時自廈門五通碼頭出港，3時30分到達金門水頭碼頭。但因客船「馬可波羅1號」在廈門入港後，全面消毒船艙加強防疫，而延誤啟航時間，直到3時47分出港，4時12分才抵達水頭碼頭。

楊鎮浯縣長率同縣府觀光處長丁健剛、縣衛生局副局長李金治、縣港務處長何佩舉及縣車船管理處長王垣坤等人在出口處迎接，關心停航期間造成大家往來不便，也與旅客們一起加油打氣，有信心攜手共度難關。（李金生攝）

發燒旅客馬上由救護車載往金門醫院進一步檢查。（李金生攝）

「馬可波羅1號」可搭載280人，因防疫期間載客量不得逾50％，但趕搭末班船的旅客僅有80人，而全天入境474人，出境410人，總計884人，並未出現爆量旅客人潮，讓相關單位都鬆了一口氣。

旅客以台商和台幹及眷屬居多，不少人是全家同行返台，他們對「小三通」何時復航？十分憂心。一些老台商表示，2003年一停就是2個月，這回疫情風暴更大，恐怕會關更久。

楊鎮浯縣長率同縣府觀光處長丁健剛、縣衛生局副局長李金治、縣港務處長何佩舉及縣車船管理處長王垣坤等人在出口處迎接，關心停航期間造成大家往來不便，也與旅客們一起加油打氣，有信心攜手共度難關。

楊鎮浯強調，「小三通」停航對金門是一件非常重大的事件，同時也會對金門各個面向產生巨大影響，期待鄉親對此事的討論可以回歸理性，大家攜手團結起來，一起共度難關後，才能進一步探討如何輔導產業。至於未來「小三通」何去何從，要如何來恢復運作？都是下一步要共同努力的工作。

縣府表示，最後一班船進港後，水頭碼頭全面進行消毒，縣港務處也將與中央CIQS單位，在停航期間修繕和加強相關設施，以便未來復航後，進一步提升服務品質。

楊鎮浯強調，「小三通」停航對金門是一件非常重大的事件，同時也會對金門各個面向產生巨大影響，期待鄉親對此事的討論可以回歸理性，大家攜手團結共度難關。（李金生攝）

金馬「小三通」明（10）日起暫停往來，金門最後一班客船下午抵達水頭碼頭。（李金生攝）

(中時 )