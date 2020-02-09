俄羅斯獨特的「聯盟-SV」Coalition-SV )152公釐榴彈砲，在經過多年研發後，終於可以在今年進入初步量產，這型自走砲每分鐘可發射多達16發砲彈，是射擊速率最快的榴砲。

防衛世界(Defense World)報導，負責研發該系統的海燕中央研究院(Burevestnik Central Scientific Research Institute)所長札卡曼尼克(Grigory Zakamennykh)於2月7日在印度舉行的DexExpo-2020國防展上說，我們製造了10門原型車，幾年來進行狀態測試，現在測試已告一段落，性能已達到成熟，可開始批量生產。

編號2S35 的「聯盟-SV」榴彈砲，在2015年的「衛國戰爭勝利70週年」(第二次世界大戰勝利)閱兵式時公亮相，它安裝有是一門152公釐/52倍徑的2A88榴炮，射擊據信可達40公里，而且射速達到每分鐘16發，這比起其他火砲系統都要來的快。俄羅斯地面部隊司令薩柳科夫（Oleg Salyukov）表示，該砲具有一種創新的射擊方式「火彈幕」(barrage of fire )，同一門砲能夠以不同角度向目標射擊多枚砲彈。

研發單位稱，它的高射速，可以被稱為「機槍榴彈砲」，其發射速度、射擊特性都是世界其他火砲系統所無法比擬的。它可能引領來自其他競爭國家，包括美國、法國、韓國和英國的跟進，成為新火砲系統的引領者。

(中時電子報)