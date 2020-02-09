橋頭地檢署偵辦一家網路科技公司經營娛樂等賭博網站，專供大陸賭客下注包括彩票、體育、棋牌遊戲等，日前搜索藏匿於光華夜市的總部，查獲王姓負責人等15人到案，訊後王被聲押禁見獲准，會計魏女及人事主管王女各30萬、20萬元交保，初估不法所得約新台幣4億3000萬。
橋檢表示，王姓負責人等人成立「XX網路科技公司」經營「益X娛樂」、「6X益X娛樂」、「6X娛樂」等網站，以六合彩、運彩等供大陸民眾下注，且運用大量的大陸人頭帳戶，將賭資多層次洗錢，來規避查緝。
檢調於2月6日搜索該網路科技公司位於高雄市前鎮區光華一路營業處等5地，查扣交易報表、教戰手冊、現金26萬餘元、電腦38台、手機146支、提款卡75張、SIM卡一批及轉帳使用的U盾110支等證物，拘提公司王姓負責人（男）、王姓人事主管（女）魏姓會計魏（女）3人並在現場逮捕公司員工12人到案。
檢方表示，該公司為避免查緝，並將所收得之賭金，分為多層轉帳，2017年6月起迄今，轉手金額高達人民幣10億7133萬1412元，初估不法獲利約有人民幣1億元以上（約新台幣4億3000萬）。
檢方訊問王姓負責人等人後，認王等人涉犯賭博罪，不法洗錢罪及非法經營銀行業務罪等罪嫌重大，王遭羈押禁見，魏及王各30萬、20萬交保，其餘員工分別諭知3萬、5萬不等金額交保或請回。
(中時 )
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