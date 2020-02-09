世界衛生組織（WHO）將在11至12日於日內瓦就武漢肺炎（新型冠狀病毒）舉行專家會議，外交部正溝通表達爭取派員與會，至少能讓台灣以線上方式參與，中央流行疫情指揮中心今（9）日下午例行記者會上表達正在努力爭取，相關出席專家學者則暫不方便透漏。

中央流行疫情指揮中心執行官周志浩說，現在正在努力爭取，如果屆時無法與會的話，也會用電話或線上視訊會議參與，至於專家學者名單，因目前正在爭取中，不方便透漏。

外交部表示， 近來國際友人強力表達支持台灣參與WHO，顯示國際社會對武漢肺炎疫情迅速擴散高度關注，也認同將台灣納入全球公衛及防疫體系的急迫性及必要性，為加快應對武漢肺炎，WHO將舉辦全球專業人士論壇，預計將有多達400名專家參加，並研議邀請台灣以線上方式參與若干相關會議，但這絕不意謂台灣不須繼續爭取以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA），以及其他WHO技術性會議、活動或機制。

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(中時電子報)