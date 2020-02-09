各行各業都剛過完年忙著開工賺大錢，不少人期待年後公司可以加薪或有升官機會，但是有什麼樣的辦公室風水會阻礙的你的仕途，甚至可能讓你貶官漏財呢？命理專家湯鎮瑋老師就在《女人我最大》節目中告訴大家，哪些是辦公室常見的NG風水。

命理老師湯鎮瑋表示，這六個辦公室風水容易讓阻礙你的仕途。（圖／翻攝自女人我最大）

一、辦公室上方有樑

湯鎮瑋老師表示，不管是家裡還是辦公室有樑跟柱在上方都不是很好，但可以把它包起來或是在下方放櫃子或是打燈，避開眼不見為淨。如果真的避不開，可以在桌上擺一個燈照亮它。

二、背後有窗後或柱子

有柱子或壁刀這代表會如坐針氈，如果背後是窗戶，代表你背後沒有靠，會變得很勞碌命。可以在後面擺櫃子或是窗簾改成不透光的窗簾。

三、座位在動線上

座位左右兩邊是走道，或是背後是走道，這樣容易坐不住。

四、鄰近廁所

廁所是個穢氣，代表你的人際關係會有阻礙，小人也會比較多，病痛也會常常找上你。（真的避不掉可放綠色盆栽）

五、茶水間、影印機旁

影印機旁的人容易暴躁，而靠近茶水間容易分心。

六、擺放針葉狀盆栽

如果是多肉植物沒關係，但會刺傷人的仙人掌就是不行，但如果是居家陽台放外面就可以擺仙人掌。

NG！辦公室最常見的風水禁忌！就是因為這樣你才沒升官

(中時電子報)