溪州公園「花在彰化」果然是走春第一品牌，在新冠肺炎風暴衝擊下，16天展期，仍吸引86萬人潮，打破去年紀錄，更創下單日最高15萬人次。（吳敏菁攝）

在溪州公園登場的「花在彰化」9日下午風光閉幕，民眾依依不捨，搭上遊園列車最後巡禮，彰化縣政府表示平日溪州公園也都免費開放，接下來春光明媚，仍是踏青好景點。（吳敏菁攝）

哇！台灣火舞團隊好厲害，即將成真火舞團火熱的演出，讓所有人驚豔叫好，太感動了。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

溪州公園「花在彰化」果然是走春第一品牌，在新冠肺炎風暴衝擊下，16天展期，仍吸引86萬人潮，打破去年紀錄，更創下單日最高15萬人次，花海燈林的創新規劃及絢麗水舞等，打動人們興致，9日閉幕，縣府強調溪州公園天天免費開放，春暖花開了，仍是踏青好景點。

縣長王惠美表示，花在彰化圓滿閉幕，感謝縣議會、公所、中央及地方農政、社區

、各級民代等共同努力，人潮絡繹不絕，佳評也如潮，都是對縣府團隊最高肯定。

王惠美說，期間新冠肺炎的因素，銅梁火龍無法參與演出，但透過台灣火影表演團隊的精采演出，讓大家感受到台灣團隊也是很厲害的，彰化有山、有海、有平原，八卦山大佛風景區、鹿港老街、田尾公路花園、社頭清水岩溫泉露營區、王功漁港及溪州公園，一年四季都有多采活動，小吃更名，值得大家前往，還有故宮國寶遊彰化還在展出中，歡迎保握機會來參觀。

議長謝典林表示，花在彰化每年都在溪州展開，吃在北斗、樂在埤頭、遊在田尾、玩在溪州，四鄉鎮不僅有好看的、好吃的、更有好玩的，期待明年推出更好的節目。

儘管溪州公園依然開放，但璀燦的水舞、花燈就要熄燈了，不少人依依不捨，搭著遊園列車進行最後巡禮，諾大的溪州公園廣達123公頃，可比大安公園還大上4.7倍，怎麼也遊賞不完，預約一定還要再來。

(中時 )