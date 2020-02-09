朱芯儀近日錄《女人我最大》時笑稱自己是個很雞婆的媽媽，因武漢肺炎持續蔓延，她用盡各種方式防疫，平日早晚都會把住家及同層樓打掃、消毒，連指紋辨識器和大樓按鍵都不放過，住家門口備酒精，廁所入口有乾洗手，「我都會要求孩子們如廁後得使用，現在就只差家裡不是無菌室了。」

有一回她帶孩子到便利商店買麵包，短短兩分鐘內就聽到六七組客人來問「今天有口罩嗎？口罩賣完了嗎？還有酒精嗎？」她表示僅多買一盒五十片的口罩仍不夠用，「小孩子其實用量很兇。」學校都會要求孩子戴著口罩上課，書包內還得有一個備用，但孩子很常發生咳嗽、流鼻涕、哭泣等不舒服的狀況，「戴不住的機率很高。」

如今疫情關係學校擔心群聚傳染又延後開學，導致三名孩子都得待在家，她還得絞盡腦汁想更多活動，「我特別去買火龍果壓汁來搓湯圓，又要玩拼圖之類的，兒子體力旺盛需要宣洩，也只能帶他到中庭玩。」她認為延後開學確實帶給家長一些困擾，「想正面一點就是能有充裕的時間陪伴孩子。」

(中時 )