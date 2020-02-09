彰化客家日活動，9日在二林鎮農會登場，傳遞客家風情。（吳敏菁攝）

彰化客家日活動，9日在二林鎮農會登場，傳遞客家風情。（吳敏菁攝）

彰化客家日活動，9日在二林鎮農會登場，傳遞客家風情。（吳敏菁攝）

彰化縣全國客家日9日在二林鎮農會臺灣酒窖登場，二林鎮也是讓人最「迷醉」的台灣葡萄之鄉，這次客家日活動，除了端出客家美食和多采活動，縣長王惠美也宣布，縣府向客家委員會爭取「二林八間酒莊街環境改善計畫」和公所配合款共1500萬元已核定了，將打造「八間仔庄」，讓本土酒香更飄香。

縣長王惠美表示，彰化縣客家族群有來自明清時代移居本島的福佬客，另外是日本統治時期源成農場招募人力，桃園、新竹、苗栗遷徙的客家二次移民，居住於二林、竹塘、埤頭一帶，以客家話為生活語言，並結合在地產業發展出不同的客家風情，今年全國客家日選在二林鎮辦理格外有意義。

二林鎮長蔡詩傑表示，二林鎮中許多產業都是客家人打拚出來，二林酒莊一半都是客家子弟所經營，期望透過天穿日的活動，讓民眾品嘗客家料理，也能夠體驗到客家文化的美。

二林葡萄酒遠近馳名，也是全台酒莊密度最高鄉鎮，這次縣政府和二林鎮公所攜手

，傳統祭儀之外，還規劃多采多姿活動，「捱講客闖通關」，在趣味的遊戲中感受客家話魅力，還設計「農產品DIY」及「八間酒莊街巡禮」活動，吸引了不少民眾到酒莊品嚐佳釀，直呼二林原來是台灣的「普羅旺斯」呢！還有蕎麥、薏仁等特產，值得來尋寶。

(中時 )