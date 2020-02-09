竇智孔最近除了忙著準備故事工廠舞台劇《莊子兵法》第四度加演，日前還與好友小鬼結伴到日本長野縣滑雪度假8天，竇智孔笑稱這次是「單身漢之旅」，他與小鬼幾乎吃喝拉撒睡都在一起，兩個大男人還在民宿澡堂袒裎相見，大聊「寂寞」話題。他並透過影片紀錄兩人在澡間的談話，笑說：「有避開不能見的角度啦！」兩人還相約明年要再一起洗澡！

竇智孔、小鬼同遊日本一起泡澡堂。（竇智孔提供）

竇智孔與小鬼因《綜藝玩很大》錄影結為好友，這次結伴同遊正值武漢肺炎疫情全球蔓延，竇智孔特地帶上老婆幃幃準備的「消毒噴」與20個口罩，以防不時之需，「我跟小鬼從上飛機開始，口罩都沒拿下來過，甚至連飛機餐都沒吃。」若到人多壅擠的密閉餐廳，只要吃完飯後，兩人立即幫對方互噴，全身消毒。

竇智孔、小鬼同遊日本。（竇智孔提供）

竇智孔、小鬼同遊日本滑雪。（竇智孔提供）

竇智孔說，他原以為小鬼當歌手出身，被照顧習慣了，餐餐都要吃高檔餐廳，意外的是，兩人肚子餓時就近吃便利商店熟食當晚餐，旅行大多自駕遊，一切都是他從頭安排到尾，小鬼還說跟他出來「好像在出實境旅遊節目，很好玩」。不過有一天在東京，反而是小鬼變身導遊，帶著竇智孔認識當地潮流文化，換成他對小鬼說：「進城市我很依賴你！」

兩人在日本澡堂袒裎相見聊「寂寞」，他認為人是需要獨處和寂寞相處，寂寞對他而言不是反義詞，而是正向詞，「因為寂寞讓人成長」！小鬼則回他「你爭我奪，躲不過寂寞」，竇智孔回誇小鬼像「詩人」。

竇智孔、小鬼同遊日本。（竇智孔提供）

竇智孔主演的故事工廠舞台劇《莊子兵法》叫好叫座，至今已是四次加演，更曾遠赴新加坡演出，4月10日起一連三天於城市舞台「玩命加演」。去年澎湖加演時，竇智孔曾買單小鬼的機票，力邀他前往觀賞，小鬼觀賞完後直誇精彩好看。

(中時 )