原址為「迪化溫水游泳池」的台北試演場，隸屬於台北表演藝術中心，去年6月為提升設備，啟動修繕工程，包括新增空調設備、加強隔音、增建貨物電梯等，如今完工，預計在3月2日起，開放今年度場地預約使用，5月1日起正式對外開放租借。

北藝中心總監王孟超表示，「新增了貨梯設備之後，大部分的布景、設備都可以進到空間，這個挑高6米半的試演場，就是一個小劇場的空間，也是很好的排練場和舞蹈教室。」

王孟超表示，劇場人工作的時段，約莫都是在下午過後，但上午的時段，同樣開放使用，不會讓空間閒置，「我們會開放一些課程，讓舞者、馬戲表演者，可以有地方練習，在運用上更為靈活，充分利用空間和時間，不會浪費。」

此外，王孟超表示，北藝中心預計在2021年竣工，2022年正式開幕，他的目標是把藝術帶入民眾日常生活，屆時，台北試演場更會成為表團在演出前的重要排練、試演場地。

據了解，台北試演場自2016年5月開放使用以來，大排練場的使用率為百分之52，使用人數累計1萬1301人；小排練場的使用率為71％，使用人數累計1萬6956人。

(中時 )