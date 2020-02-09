大陸有些省城受疫情影響，蝸居在家，很多人喊著「武漢加油」，但生活中卻發現有些湖北或是武漢人，卻被當「過街老鼠」一樣對待！

根據《今日頭條》報導，一位湖北肖姓貨車運將1月8日起跑長途運輸，期間去了福州、深圳、貴州等地，還在高速公路度過除夕。到了1月25日左右，肖姓貨車運將想要從四川回湖北，但一夜之間，他的湖北車牌已經寸步難行，各服務區不讓進、高速公路交流道不給下，接著他開始在高速公路上流浪，成了「幽靈貨車」。

「我唯一的奢望是，能有個地方讓我停下來，好好的睡一覺，吃一口飯。」2020年2月7日，這位湖北司機的事蹟曝光。據了解，這位肖姓貨車運將，今年50歲，是湖北天門人，常年跑貨運，早已習慣在外地過年。

據肖姓貨車運將哭訴，這些日子像一場噩夢，自己太累了，找不到地方停車，只能一直往前開，連續多日吃不好、睡不好，開車時經常走神。只好不停的打自己耳光，提醒自己好好開車。他說，那時的想法是，「我不能出車禍，得專心開車」。

2020年1月29日，肖先生來到陜西，遇到執勤民警，民警將肖先生帶到附近一個服務區停車場，請防疫人員為肖先生做了檢查和消毒（包括貨車消毒），提供了食物和水。

現在的肖先生將車停在服務區暫住，一天只吃一頓飯，肖先生哭訴「我太難了！我只想有個地方讓我吃一口飯，睡一覺」。肖先生的遭遇曝光後，引起眾多網友關注與捐款。

元宵節時，肖先生透過社交平臺向網友表示感謝，稱收到的捐助款足夠他本人最近生活了，大家不用幫忙了，可以關心其他需要幫助的人。

(中時電子報)