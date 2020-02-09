光良將於3月14日在台北小巨蛋開唱，近期忙彩排演唱會的他，日前抽空拍攝新歌〈里程．旅程〉MV，他對MV中兩段老年回憶的劇情特別有感，49歲仍是黃金單身的光良坦言曾計畫退休後開養老院，也將面對生老病死當成未來功課：「年紀漸長，慢慢地會面對生離死別的課題，學習要提前預作準備，讓自己從容面對人生的最後一課。」

光良認為現今社會人口高齡化，有很多孤苦無依的老人家需要幫助，「人家說『老來伴、老來伴』，如果自己有能力未來開一家養老院，讓很多同年齡的朋友住在一起，大家也能相互幫助陪伴」，並表示自己已做好心理準備迎接下半段人生。

光良在MV裡扮演「登山客」角色，趁這次拍攝順便健身運動，儘管頂著一大早出發上山工作，他仍像個小孩子般興奮；拍攝時導演提議讓他化身「蕨類人」裸上半身入鏡，光良二話不說立刻裸半身入鏡，大方秀出「穿衣顯瘦、脫衣有肉」好身材！年近半百的他保養有方，由於開唱時間越來越近，加上疫情嚴重需要多運動增加抵抗力，他二月份開始天天到健身房報到，除了重訓也多做有氧運動半小時，養成好體力對抗病毒、應付挑戰。

光良日前拍新歌MV。（星娛音樂提供）

光良日前拍新歌MV。（星娛音樂提供）

(中時 )