近來出現投資虛擬寵物的詐騙手法，有女子被鼓吹投資「賴上萌寵」虛擬寵物，最後慘遭詐騙。（警方提供／胡欣男台北傳真）

女子要兌換投資獲利為新台幣現金，對方LINE帳號立即消失，聯繫不上。（警方提供／胡欣男台北傳真）

警方統計今年迄今的虛擬寵物投資詐財案件。（警方提供／胡欣男台北傳真）

近來網路出現「區塊鏈養虛擬寵物」的投資項目，有女大學生被交友軟體認識的網友推薦加入「「賴上萌寵」網站，以虛擬貨幣手法投資，等到虛擬寵物價格高漲再賣出獲利。然而這只是假投資詐騙的一種話術，女大生投資3萬2000元後被封鎖。警政署165反詐騙專線統計，今年迄今已有26起虛擬寵物的假投資真詐財，提醒民眾注意。

仍在大學就讀學中的35歲南投林姓女子，去年底在交友軟體APP認識自稱陳姓女子，因聊到投資話題，對方主動要求加入林女的LINE，隨即推薦至區塊鏈遊戲「賴上萌寵」網站，搭配區塊鏈遊戲圈養虛擬寵物的話術，以投資虛擬貨幣手法投入資金，再將所養出的寵物以高價賣出獲利。

陳鼓吹林女多次投資，不到1個月內，林女共陸續匯款5筆款項，計新台幣3萬2000元。直到林女欲將投資的虛擬貨幣兌回新台幣時，才發現該網站網頁已關閉，陳Line帳號亦停用，無法與陳小姐取得聯繫，才驚覺受騙上當。

刑事局分析，近期「區塊鏈遊戲圈養虛擬寵物」的假投資真詐財手法，光是今年迄今，就有「賴上萌寵」19件，「派特寵物街」3件，「貔貅世界」2件，「銀行探索」1件，「寵物星球」1件等26件。

警方提醒，民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的必伴隨高風險，如有標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，獲利來源不明或獲利率顯不合理等情形，均是詐騙高風險。

(中時 )