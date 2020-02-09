連瑞芬的《光合之礫》系列作，以不同色澤肌理的石頭，象徵時間在石頭上的推移，她也將之與佛家思考結合，計畫將在《光合之礫》系列畫出108顆石頭，象徵人的108種煩惱。（鄧博仁翻攝）

而在連瑞芬的《臨水之境》系列創作中，她以從小生長的北海岸為靈感，刻劃出家鄉情。（鄧博仁攝）

「日昇月恆–兩岸水墨名家聯展」展出兩岸水墨名家作品，展現當代水墨樣貌。（鄧博仁攝）

聲樂家施綺年（右）在開幕式上獻唱歌曲，舞者李若菱（左）的曼妙舞姿更為歌聲增添氣氛。（鄧博仁攝）（鄧博仁攝）

王寶兒／台北報導

水墨技藝淵遠流長，在兩岸水墨名家的揮灑下，更發展出獨有當代樣貌。由長歌藝術傳播、廈門閩南文化研究會及中國時報舉辦的「日昇月恆–兩岸水墨名家聯展」，匯集兩岸共八十多幅水墨畫作品，其中參展藝術家連瑞芬以布代紙，將東方水墨畫融合西方油畫概念，作法獨樹一格，為傳統技藝帶來新嘗試。

連瑞芬表示，過去留學於法國凡爾賽美術學院，經教授提問，才深刻思考自身創作有何特別之處，「我從小學書法，對於水墨媒材自然很熟悉，非常喜歡水精簡、自在的特性，我也試著思考，若水在布面上，又會有甚麼樣的流動表現，希望在千年基礎的水墨技藝上，結合布面材質，為當代水墨創作做出突破。」

連瑞芬此回展出兩幅作品，分別為《臨水之境》及《光合之礫》的系列作。在《臨水之境》上，刻劃一片汪洋中的墨黑島嶼，她表示，「我從小生長於台灣北海岸，平時喜歡走訪海岸，從大自然中獲得許多靈感。水像是時間，在潮來潮往中，讓石頭成為時間的載體，每顆材質、紋理不一的石頭都見證了時間變化，讓我體悟很多。」

連瑞芬分享，在《光合之礫》系列中，正是以一顆顆石頭為描繪對象，這些石頭並非親眼所見，而是她以佛家概念所延伸的創作理念，「佛家有一說，談到人的108種煩惱，我利用不同色彩堆疊的技法，象徵時間在石頭上的推移洗鍊，讓每顆石頭呈現不同樣貌，如同人的108種煩惱，也意味每人獨特的修行功課。」

共同參展的台灣水墨名家，還有周澄、江明賢、蘇峯男、李蕭錕等20位藝術家，從事水墨創作超過50年的蘇峯男表示，水墨畫特色在於筆墨，筆要如同寫書法，多利用基本技法「點線面」，呈現多元線條，「水墨畫是意境，必須多從生活實際感受得來，並經由每人的技法展現豐富的風格。」

大陸則有林良豐、許曼克、張真愷、蔣勇等21位藝術家一同展出作品。因新型冠狀病毒疫情影響，大陸藝術家未能出席開幕儀式，但林良豐也透過講稿，傳達對水墨技藝的熱愛。長歌藝術傳播社長吳放表示，文化是跨越藩籬的翅膀，特別是水墨藝術不斷在海峽兩岸傳衍發展，希望在疫情影響大眾心情之餘，以藝術洗滌民眾身心。

「日昇月恆–兩岸水墨名家聯展」自今日起展至3月19日，於內湖昇恆昌五樓文化廣場展出。

(中時 )