鑽石公主號郵輪日前發生武漢肺炎群聚感染事件，疾管署前天公布鑽石公主號旅客足跡，引發民眾擔憂。一名女網友7日開始咳嗽、發燒，結果當晚接到防疫警訊時，她赫然想起上個月31日曾到過西門町！女網友說她急忙打了1922，對方要她直接去大醫院急診做檢查，結果沒有旅遊史，根本不用做篩檢最多就流感檢驗，這讓她PO文抱怨，「只有抽血跟流感檢驗，這是在防疫？」

女網友在爆料公社發文提到，她是調酒師，且接觸很多過年前一週剛從大陸回來的客人，更表示喝酒是不會戴口罩的。她最近連續咳了兩天也有發燒，回想起自己1月31日當天剛好有到西門町，而同事則是去了九份，結果兩人前兩天雙雙出現咳嗽、發燒等症狀。

女網友7日發燒後，就把自己關在家，她表示她把自己關在家時，因為看見疾管署的警訊通報推播，「民眾1月31日若是到北北基特定景點，同時與外國人有近距離接觸15分鐘以上，則需自我自我健康觀察至2月14日。」於是她就撥打1922，並依照指示直接到大醫院做檢查。

女網友說自己到了醫院後，「醫生說目前只針對有旅遊史回來，其他都不檢驗，最多就流感檢驗，包含1/31那些地點有去的人也一樣不檢驗。」

聽到醫生的回答，讓她不禁直呼，「要做流感檢驗，診所就可以了，不用來大醫院浪費資源。我在這裡告訴你們，沒有旅遊史的無法做篩檢，只有抽血跟流感檢驗。」女網友說她同事連跑了兩間醫院，得到的回應都是，「有旅遊史才能檢驗」，不過還是有被抽血。

PO文曝光後引起網友討論，有人也困惑留言「我31號也在北車到處跑，不是說要自主健康管理嗎？結果出現症狀還不能檢驗，那到底要怎樣？」、「這樣會造成防疫漏洞，謝謝版主提出這個問題，一定要推」。

不過，也有另一派網友持不同看法，「應該是目前的篩檢方法還沒有辦法普及到一般醫院，除非有明確的旅遊史，目前沒有那麼多的資源可以幫每個人做。所以先採居家個人管理的方式。」、「我不認同是漏洞。醫療人力不是無限的，每個人都因為這樣就要篩，那麼從高風險疫區回來的疑似案例篩不完，拖延到確認時間有比較好？」、「妳這疑似一種過敏症狀…叫神經過敏，不需要自作主張幫醫生提示醫檢，醫生一定會問有沒有大陸旅遊史，只要告訴醫生可能有接觸史，讓醫生判斷就行了。」

女網友在爆料公社發文提到，她撥打1922並依照指示直接到大醫院做檢查的過程。(圖/摘自爆料公社)

鑽石公主號70例確診 台旅客爆：有人發燒4H等嘸醫護

(中時電子報)