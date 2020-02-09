台灣出現首例無症狀感染者，對此感染科醫師直言只能「挫咧等」，並指出，過去SARS發燒出現重症後才具有傳染力，而目前已知個案卻顯示出，新型冠狀病毒患者在輕症時就具有傳染力，至於無症狀者是否也具有傳染力，還需觀察其密切接觸者後續症狀才有證據，一旦沒有症狀也能傳染，就會造成防疫上非常大的困難，光是陸港澳來台者要列隔離對象可能已經不足夠，來自疫區的其他國家轉機來台者，最好也列居家隔離對象。

「這就是最恐怖的地方」，中國醫藥大學附設兒童醫院感染科主任黃高彬直言，出現無症狀感染者，防疫只能「挫咧等」，根據世衛資料目前高達82％是輕微症狀者，不像SARS發燒就能篩檢，新型冠狀病毒光是要把疑似個案找出來就很難，因此當前最重要的就是「感染的封鎖」，檢疫和通報就非常重要。

黃高彬指出，目前都是根據有達到通報定義的個案才做採檢，但就像這次第十八例，因為認為有關聯性，即使不符合通報定義，也是主動篩出來，接下來應該當臨床上有所懷疑時，即使不符合通報定義，各區指揮官也應賦予權利要求調查，協助找出病人，才能繼續守住社區零感染。

「希望這種病人不要太多，萬一多起來，我們只能挫咧等」，黃高彬表示，還是要進一步呼籲，有任何跟流行病學有關的民眾，覺得怪怪都要主動打1922通報，尤其之前臺北市和新北市有和鑽石公主號接觸的商家、計程車司機、領隊、導遊們，若有和外國人接觸很久就要特別小心，如目前有40多名計程車司機有反應就是很好的現象。

(中時 )