新型冠狀病毒（2019 n-CoV）疫情持續升溫，本來在2月一共有9組韓星來台演出，除了8日鄭容和與朴志訓的活動順利落幕外，其餘7場活動不是延期，就是取消。今（9日）3組韓星不約而同發出公告，其中14日韓團「NU’EST」白虎的迷你演唱會、29日「SEVENTEEN」演唱會取消活動，同樣在29日演員張東潤見面會則宣布延期，相關時間地點尚待公佈。

原定14日要與台灣粉絲共度西洋情人節的白虎，經多方考量後取消活動，主辦單位海樂大舞台發聲明：「為確保藝人、觀眾以及演職人員的健康安全，經主辦方與經紀公司協商後慎重決定演出停止，請粉絲諒解」，並將全額退款。

男團「SEVENTEEN」世界巡演「ODE TO YOU」原定本月29日移師至林口體育館舉行，他們8日剛結束菲律賓馬尼拉的演唱會，隔一天經紀公司「Pledis娛樂」即宣布取消2、3月在台北、吉隆坡、馬德里、巴黎、倫敦、柏林等6場全球巡演行程，其中台灣場次退票相關訊息可洽主辦單位「理想國LIVE NATION」。疫情爆發至今，除了演員張東潤粉絲見面會暫時延期外，日前宣布延後活動的韓星還包含崔振赫、成勛、池昌旭，而歌手邕聖祐演出則是直接取消。

(中時 )