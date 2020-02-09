首次監製電影的林心如，新作《Miss Andy迷失安狄》日前傳出捷報，入選2020大阪亞洲電影節，其中9日電影海報曝光，有演藝圈新好男人之稱的李李仁一身黑色低胸洋裝，並搭配大波浪長髮的濃妝美豔的扮相，大尺度突破演出。林心如向來獨具慧眼，憑製作的電視劇《16個夏天》將許瑋甯推上金鐘女配角獎，這次她向中3年前一起合作電視劇《我的男孩》的李李仁，要他挑戰變性人生活的掙扎。

李李仁在片中飾演的「Andy」既要嫵媚，又要帶點「man」的樣子， 讓電影選角的過程傷透腦筋。直到林心如回想起與李李仁在電視劇《我的男孩》的合作經驗，讓她突然發覺李李仁無論在外型與氣質上，都與角色「Miss Andy」的氣質相當符合。而李李仁演出時，舉手投足間所散發的女性氣息，讓林心如都讚嘆不已。

林心如首次擔任電影監製。（滿滿額娛樂提供）

李李仁回憶說道：「有天下午我接到心如的電話，心如之前有和我聊過她手上有跨性別者的故事題材，不過我壓根沒想到她會來找我！她開口邀約時，我正看著我兒子在打籃球的身影，內心則想我這個年紀也經歷不少事情，好像也沒有什麼可以或不可以的，而且我和心如合作過，她是很專業、認真又很照顧人的老闆，所以既然有這樣的工作機會，我也沒想太多、想太久，我當下就答應心如了。」

對於女裝扮相的跨性別角色，李李仁也坦言：「這個角色內心層面很多故事，我那段時間就把自己當成女孩子，參考我老婆（陶晶瑩）走路、化妝的模樣，我也看了Youtube上所有亞洲變性人的訪問。我發現每個人不約而同都說『我想要回家』、『想要家人看看我現在的模樣』，其實就跟電影要探討的一樣，不論是誰，每個人都有愛人和被愛的權利。」

李李仁（右）女裝造型嫵媚。（滿滿額娛樂提供）

李李仁也分享，全片在馬來西亞拍攝，「我覺得拍攝地點選得很好，因為這部電影題材有點壓抑、隱晦的氛圍，和馬來西亞的悶熱氣候剛好契合，熱到一種很壓迫的氣氛。」同時炎熱的天氣讓扮女裝的李李仁吃不消，他笑著說：「我全身從腳底到頭頂長滿濕疹，汗流滿我整臉的妝和假髮上，扮演女人真不容易！」

《Miss Andy迷失安狄》前導海報。（滿滿額娛樂提供）

電影《Miss Andy迷失安狄》描述李李仁所飾演的跨性別者Andy與林心如飾演的坎坷遭遇的越南移工蘇荷，兩人身處邊緣末路偶然相逢，在底層相濡以沫。突如其來的意外之財，揭露了周遭人性的不堪、醜惡與現實，卻也映照出溫暖。該片由大馬導演陳立謙執導，並與電影《分貝人生》製片王禮霖共同製作。該片由滿滿額娛樂發行，上映檔期未定。

(中時 )