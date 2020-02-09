愛爾蘭昨天舉行國會大選後，今天上午9時（台灣時間下午5時）開始計票。根據一份出口民調，3大政黨支持率勢均力敵，誰能掌控下屆政府仍是未定之天。

根據易普索民意調查機構（Ipsos MRBI）昨晚10時投票結束後公布的民調，總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）所屬的執政黨愛爾蘭統一黨（Fine Gael）、中間偏右的共和黨（Fianna Fail）和左翼政黨新芬黨（Sinn Fein），三者都獲得約22%的第一選擇票（first preference vote）。

這份民調訪問大約5000名離開投票所的選民，估計誤差範圍為1.3%。其中愛爾蘭統一黨獲得22.4%的第一選擇票、新芬黨獲22.3%、共和黨22.2%。

然而根據法新社，愛爾蘭使用可轉移單票制（single transferable vote system），在39個選區中，從每區選出多名下議院議員，因此要用第一選擇票的出口民調來推斷各黨席次很困難。唯有展開計票後，下屆國會的雛形才會開始浮現。

「愛爾蘭時報」（Irish Times）政治編輯雷希（Pat Leahy）說：「我們從沒看過像這樣的大選結果。基本上，現在3大政黨在統計意義上平分秋色。」

(中央社)