為了防堵武漢肺炎，健保署再推出新措施。健保署宣布，10日起，健保資料將串連旅遊史、接觸史，醫療院所可先提供預約掛號者的資料，健保署會協助批次查詢，以利醫院的檢疫工作。

根據《中央社》報導，健保署長李伯璋表示，由於武漢肺炎疫情擴散，全台都嚴陣以待，目前醫護人員已經可以透過插入健保卡得知就醫民眾的中港澳旅遊史，但這還不夠，因此今(9)日宣布功能再升級，10日起，醫院可在前一晚提供隔天預約掛號者的資料後，由健保署批次下載，提前告知其中港澳的旅遊史、接觸史，讓醫院早點做準備。

李伯璋提到，對於現場掛號者，以往必須同時插入醫師卡和民眾的健保卡，才能看到民眾旅遊史、接觸史，現在權限下放至護理人員和藥師，以便在民眾掛號、領藥時，都能清楚了解就醫者的可能風險。

另外，為避免有心人士隱瞞，開放醫師輸入身分證字號就能查詢旅遊史及接觸史，民眾沒帶健保卡、無法讀取或自費就醫時，醫療院所可要求提供身分證號或居留證號碼。新系統將在10日上午上線。

(中時電子報)