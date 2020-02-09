30歲影歌雙棲的嚴正嵐在最新電影《女鬼橋》與林哲熹飾演一對熱戀中的學生情侶，首次合作的兩人為了片中自然展現情侶默契，在開拍前林哲熹陪嚴正嵐到畫室畫畫、聊天，跑去約會培養片中兩小無猜的情趣。林哲熹透露：「我們去畫畫聊天的時候，主要是聊彼此的生活和想法，還有當演員的經歷等等。我記得她那時畫了一張比較抽象的畫，讓顏色在畫面上邊畫邊想，蠻像她給我的感覺。」他感性地表示，那次聊天是為了習慣彼此說話的感覺，所以在演出的時候，能更信任彼此。

與林哲熹片中演出兩小無猜的情侶。（傳影互動提供）

嚴正嵐在《女鬼橋》有許多驚心動魄的演出，她坦言過去自己不會在鬼月拍鬼片，但為了《女鬼橋》破例，大膽突破心防。她想了想表示，「冥冥之中有莫非定律，明明自己很怕看鬼片、演鬼片時也膽戰心驚，但沒想到自己頻頻被相中，出演與鬼有關的作品。」她在《女鬼橋》飾演學校迎新試膽大會中的學生會幹部，拍攝時她一直給自己打強心針，發現自己原來可以跟「萬事萬物」和諧相處，克服心中恐懼。

嚴正嵐不畏懼高，在新片《女鬼橋》挑戰吊鋼絲。（傳影互動提供）

除了被鬼嚇，嚴正嵐還挑戰吊鋼絲，過去膽子不大的她，原本連坐雲霄飛車都會怕高，開拍前表示吊鋼絲讓她「內心挫哩等」！工作人員先用慢速的吊鋼絲幫她建立信心，然後再慢慢加速，讓她出乎意料覺得很好玩，只是後遺症就是「該邊」被摩擦真的很痛，也讓她直呼：「對其他吊鋼絲的男演員致上最高敬意！」由於嚴正嵐的身體屬於較為前傾的姿勢，沒想到在吊鋼絲往後拉的狀態下，反作用力讓她覺得回春。《女鬼橋》9日曝光首支電影花絮，演員卡司大談到這次拍片的特殊體驗，該片2月27日全台上映。

嚴正嵐不敢看鬼片卻接演《女鬼橋》。（傳影互動提供）

(中時 )