大陸醫科專家指出，包含現時在日本有大批乘客被隔離在船上的鑽石公主號郵輪，其桑拿浴室和按摩池，有可能是確診者透過氣溶膠傳播新型冠狀病毒的途徑，並建議有呼吸道症狀的人不要吃火鍋。台灣感染科醫師黃立民表示，如果有這個傳染途徑，早就整艘船、整台飛機的人通通都會感染了，目前還沒有證據顯示會以這種途徑傳染。

台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，醫學根本沒有「氣溶膠」的說法，是大陸自創的名詞，空氣是遠距離可傳播約20公尺，而飛沫是傳播2公尺，根據大陸的定義，是介於空氣傳播和飛沫傳播兩者之間的形式。

然而如果是像空氣傳播，如麻疹、水痘，只要在同一個教室，坐在第一排的人也能傳染給坐在最後一排的人，甚至連隔壁教室都可以傳染。他指出，若新型冠狀病毒是空氣傳播，那現在所有外科口罩都沒有用，每個人通通都要戴Ｎ95才可以，這樣一來，「也不用防疫了，因為根本防不了。」

黃立民表示，目前台灣都還能防疫，並將個案成功抵擋在境外，就代表目前不是空氣傳染，防疫方式有用，對於是否會以空氣傳播或是「氣溶膠」，所以不能吃火鍋？他直言，不會因為吃火鍋就感染病毒。

(中時 )