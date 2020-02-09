武漢肺炎疫情持續延燒，儘管台灣已祭出實名制購買的政策，許多民眾還是大嘆一罩難求。近日有名男藥師遇到一對母子到藥局買口罩，但該店及附近幾間藥局都已賣光，這位媽媽心急的表示，「小孩做心臟手術真的很需要口罩」，他便將私人口罩送給對方，沒想到隔日這位媽媽做了個超暖心舉動，替近日的口罩之亂注入些正能量。

這名男藥師9日在PTT發文分享，這位媽媽已經連續跑了好幾間藥局，但都買不到口罩，由於她的小孩動心臟手術，經常進出醫院，不過該藥局的配額已經售完，當下她懇切地詢問：「我到底要如何才能買到口罩？」男藥師隨後便拿出2枚私人口罩，送給這位媽媽應急，甚至還教她如何加工成兒童口罩。

沒想到隔天這些口罩竟原封不動的還回來，上頭還附上一張紙條致上謝意，讓男藥師看完後感到超暖心，紙條上寫著「謝謝您昨日的善意，分享您私人的口罩給我們家小朋友」，不過後來這位媽媽已經有領到兒童口罩了，因此將原本的口罩歸還，讓他在工作時可以用。

男藥師收到歸還的口罩及超暖心紙條。（圖／翻攝自PTT）

這讓男藥師看完後深受感動，彷彿這幾天如臨戰場的疲憊感都瞬間療癒了，很少人能像這位媽媽一樣，真的只拿取需要的部分，此外他還說道：「禮讓口罩就像禮讓博愛座，沒有對與錯，很多人的隱性需要也是我們看不出來的，真的真的真的很感謝這些不留私的人」。

貼文一出，立刻引起一陣熱議，網友紛紛留言表示，「真的很感人，這才是台灣人應該有的素質」、「可以不要在口罩裡加洋蔥嗎？也太暖了吧」、「台灣多一點體貼的人，會讓社會更和諧」、「防疫能成功本來就是國民素質的展現」、「台灣還是有很多好人的」、「全台灣的藥局都辛苦了」、「有這些不留私的人，台灣一定可以很快度過這次疫情」。

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(中時電子報)