來自日本青森縣的「睡魔花燈」搬到台灣燈會，高達4.5公尺的扇型花燈，呈現日本精緻工藝之美。（王文吉攝）

日本鳥取縣「漫畫王國」正式點燈，展出3位出身當地的漫畫家作品。（王文吉攝）

日本鳥取縣知名舞蹈團帶來傳統夏季「鳥取鏘鏘祭」慶典傘舞表演，整齊劃一的傘面舞動，令在場觀眾為之驚嘆。（王文吉攝）

台灣燈會國際友誼燈區，由日本鳥取縣舞蹈團帶來「鳥取鏘鏘祭」傘舞表演，華麗花傘佩掛鈴鐺發出「鏘鏘」聲響，因而得名。（王文吉攝）

日本鳥取縣舞蹈團帶來「鳥取鏘鏘祭」傘舞表演，華麗花傘發出「鏘鏘」聲響，吸引爆滿遊客爭睹。（王文吉攝）

日本鳥取縣舞蹈團受邀參加台灣燈會，演出「鳥取鏘鏘祭」慶典傘舞表演，吸引爆滿遊客爭睹，現場氣氛歡樂。（王文吉攝）

日本鳥取縣舞蹈團受邀參加台灣燈會，演出「鳥取鏘鏘祭」傘舞表演，吸引爆滿遊客爭睹，現場氣氛歡樂。（王文吉攝）

4.5公尺高的「睡魔花燈」搬到台灣燈會由台中市副市長令狐榮達、青森縣平川市副市長古川洋文擊鼓點燈。（王文吉攝）

4.5公尺高的「睡魔花燈」搬到台灣燈會由台中市副市長令狐榮達、青森縣平川市副市長古川洋文擊鼓點燈。（王文吉攝）

2020台灣燈會國際友誼燈區邀請青森、香川、山口、鳥取、佐賀、札幌、名古屋等多個日本城市參展，燈區設置祈福繪馬亭及鼠形繪馬牌，充滿濃厚國際風。來自青森縣高達4.5公尺的扇型「睡魔花燈」及鳥取縣漫畫王國9日晚間接力點燈，吸引爆滿遊客爭睹異國燈光饗宴。

4.5公尺高的「睡魔花燈」搬到台灣燈會，正面為日本武將「義經渡海傳說」、背面為「靜御前」曼舞之姿，兩側圍繞「富貴花鳥布袋童戲圖」，增添節慶喜氣。9日傍晚5點由台中市副市長令狐榮達、青森縣平川市副市長古川洋文擊鼓點燈，現場發放4000復刻版睡魔小提燈。

令狐榮達表示，感謝青森縣平川市共襄盛舉，此次出展的青森縣平川市睡魔花燈，2018年由平川市跨海贈送市府，花燈兩側並以書法撰寫台中市、青森縣與平川市友誼之題字，象徵三方友好情誼長存，對台中市意義重大。

鳥取縣漫畫王國也在晚間亮燈飾，展出3位鳥取縣出身的漫畫家作品，包括水木茂《鬼太郎》、谷口治郎《遙遠的小鎮》及青山剛昌《名偵探柯南》。鳥取縣帶來傳統夏季「鳥取鏘鏘祭」慶典傘舞表演，並分送鳥取縣特產仙貝、米果，與現場觀眾分享東洋祭典文化。

鳥取縣議會議長藤繩喜和指出，漫畫文化為鳥取縣重要的觀光資源，2012年成立「鳥取漫畫王國」，此次參與台灣燈會的漫畫王國花燈作品，是結合出身當地的漫畫家作品，並呈現鳥取縣四季明媚風光，非常榮幸能來台展出。

令狐榮達感謝日本鳥取縣共襄盛舉，並表示，雙方交流逾20年，2018年11月締結為友好城市，觀光、農業、教育及直航等議題累積豐碩成果，更積極參與台中市舉辦的重大觀光慶典活動，此次藉由燈會參展，深化合作成果，期許未來持續攜手共進，持續交流。

(中時 )