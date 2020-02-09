為防範新冠肺炎疫情，衛福部健保署與內政部移民署串連出入境資料，讓醫療人員一插健保卡，就可以知道病患的旅遊史，而健保系統再升級，從10日開始，醫療院所的近2日預約掛號名單也可以透過系統預先查詢旅遊史，讓醫院的檢疫工作可以更迅速、簡便。

健保署署長李伯璋表示，在鉤稽資料上線後，收到很多一線醫護人員的意見，由於有些民眾在陳述中港澳旅遊史、或接觸史的時候，常會敘述不清，或是就醫的症狀並不一定有發燒症狀，因此決定將查詢功能將再進化。

李伯璋指出，已將民眾自1月5日起的出入境、接觸史資料與健保資料鉤稽，醫院可在前一晚上傳近2日的預約掛號資料，而健保署也會啟動批次作業，預先勾出醫療院所得預約掛號病單中，預計有相關旅遊史與接觸史的患者，讓醫療院所提早準備發燒篩檢、採檢等防疫工作。

李伯璋說，新系統預計在10日上午10時更新後作業，醫療院所可將10日、11日預約就醫的名單上傳系統查詢。為避免有心人士利用自費就醫來隱瞞旅遊史，健保署也開放醫療院所透過輸入身分證字號或居留證號碼，就能查詢旅遊史及接觸史。他也呼籲，就醫民眾應據實陳述症狀、就醫紀錄、旅遊史與接觸史，才能在最即時的時候，獲得最妥適醫療照護，並維護家人、醫療人員及其他就醫民眾的安全。

(工商 )