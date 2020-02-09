大陸武漢肺炎疫情延燒，武漢市封城來到第17天，不少明星與企業家都出手捐款相救，卻有網友點名向來有愛心的胡歌沒有出現在明星捐款單中，但隨即有網友打臉這些酸民，貼出胡歌早已低調捐出上百萬人民幣物資。現在又有武漢兒童醫院的醫生看不下去，在網路上揭露胡歌到底捐了甚麼東西，和低調行善的真面目。
武漢兒童醫院在7日在微博上感謝胡哥對兒童醫院醫護人員的關心與支持，原來胡歌不是沒有捐款，而是一捐就捐了前線醫護人員最需要的物資，還是醫用的空氣殺菌機100多台，一台殺菌機人民幣起碼3千元（約台幣13500以上），100多台就是30、40萬以上的人民幣（約200萬台幣）。
胡歌更親手寫了一封信給醫護人員打氣加油：「你們如抗洪大堤般堅守在最危險的一線，不顧個人安危，與病毒抗爭，與時間賽跑！感謝你們！向英雄們致敬！辛苦了，救治病人的同時也請保護好自己！」
(中時電子報)
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