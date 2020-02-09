大陸武漢肺炎疫情延燒，武漢市封城來到第17天，不少明星與企業家都出手捐款相救，卻有網友點名向來有愛心的胡歌沒有出現在明星捐款單中，但隨即有網友打臉這些酸民，貼出胡歌早已低調捐出上百萬人民幣物資。現在又有武漢兒童醫院的醫生看不下去，在網路上揭露胡歌到底捐了甚麼東西，和低調行善的真面目。

武漢兒童醫院發文感謝胡歌。（圖／翻攝自微博）

武漢兒童醫院在7日在微博上感謝胡哥對兒童醫院醫護人員的關心與支持，原來胡歌不是沒有捐款，而是一捐就捐了前線醫護人員最需要的物資，還是醫用的空氣殺菌機100多台，一台殺菌機人民幣起碼3千元（約台幣13500以上），100多台就是30、40萬以上的人民幣（約200萬台幣）。

武漢醫生表示胡歌捐了一百多台醫療用空氣殺菌機來給前線醫護人員。（圖／翻攝自微博）

胡歌更親手寫了一封信給醫護人員打氣加油：「你們如抗洪大堤般堅守在最危險的一線，不顧個人安危，與病毒抗爭，與時間賽跑！感謝你們！向英雄們致敬！辛苦了，救治病人的同時也請保護好自己！」

(中時電子報)