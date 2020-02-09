自主健康管理方法。（取自游淑慧臉書）

中央流行疫情指揮中心於2月7日發送了國家級簡訊警報，提供鑽石公主號旅客的旅遊史給北北基居民，呼籲民眾若有到台北101等51個地點，應自主健康管理，以及留意是否有發燒或呼吸道症狀。

國民黨台北市議員游淑慧指出，很多民眾都紛紛詢問，什麼叫做「自主健康管理」？是不是也要在家隔離、不能外出？

游淑慧解釋，關於具感染風險者，衛福部分成三種方式處理，包括居家隔離、居家檢疫和自主健康管理3類，衛福部有三張圖解可以清楚說明。其中關於自主健康管理是可以外出的，只需要做好相關配合事項。

不過，游淑慧強調，應配合事項中，口罩問題是難以解決的關鍵。

一，1月31號曾去過曾去過北車、101等近40個雙北地點的人，其中相當大比例可能是上班族；如果仍然採購不到口罩，無法配合自主健康管理中要求「外出全程佩戴外科口罩」，該怎麼辦？

二，需要自主健康管理者，因為必需每天外出要全程佩戴外科口罩，在七天限購兩個的規定下，口罩勢必重複使用，是否符合自主健康管理標準？還有沒有防疫的效果？

且按照傳染病防治法，如果違反自主健康管理的相關要求，是有相關罰則。

游淑慧質疑，2月7號晚上的國家級警訊通報中，所有被要求需要自主健康管理的市民，目前究竟應該如何取得口罩？因為若無法買到口罩，就可能「違反」自主健康管理的規定￼！

(中時電子報)