曾經與館長一同健身練成精壯猛男的43歲周俊宏，雖然練跑只有6年多時間，今在台北超級馬拉松首度挑戰48小時組，頂著胃痙攣幾乎快失去意志的考驗下，他咬牙跑完275公里、獲得40歲組第1，雖然已經連跑2天48小時，周俊宏仍精神飽滿的說：「我的字典沒有『放棄』這兩個字！」

周俊宏這次與台灣馬拉松傳奇何信言一同參賽，兩人因路跑認識結緣近6年，愛邊跑邊互相吐槽，何信言這次跑24小時組，比早一天起跑的周俊宏早1小時完賽，周俊宏在跑完275公里後也吐槽了何信言一下說：「都是你說要在前面當兔子，結果兔子跑到一半就不見了。」

周俊宏從小就熱愛運動，高中時期是籃球校隊，曾經在職籃「台啤籃球隊」前身「公賣金龍籃球隊」當實習生，但當時沒有SBL，周俊宏只能當完兵求職而離開籃球，但他仍鍾情於健身鍜鍊，更熱愛重訓曾經與網紅館長練健美，成為一名重達106公斤的肌肉猛男。

但在7年前周俊宏友人約他去跑台北馬，以「堅持」為座右銘的周俊宏為了要完賽才開始練跑，沒想到這一跑就跑出興趣，並且在隔年認識何信言後，兩人更成為互相鞭策的跑者，「跑步現在已經是我生活的一部份。」周俊宏每天上午要送兒女上課後開始自行訓練，周一、三、五還要到健身房做重訓，傍晚再到經營的「斯巴達雞排」店上工，到半夜後才能回到家裡，每天睡覺時間不到5個小時，但他不喊苦，一度幾乎每個月都參賽下，平均一個月跑破1至2雙跑鞋，周俊宏只好向老婆討論少報一點比賽，用報名費來補貼買鞋費用，直到去年獲得361°贊助後才解決跑鞋燃眉之急。

由於連續兩天的低溫，周俊宏今年首度挑戰48小時組並不順利，在首日第13小時就開始胃痙攣下，對自己的表現並不滿意，周俊宏說：「因為凌晨時溫度太低導致胃痙攣，一度都快要失去意識下，只好增加休息時間到，也因為休息了13小時而沒辦法再衝更長的距離。」周俊宏坦承24與48小時差異真的很大，他說：「24小時要帶速度，48小時重配速與自己身體狀況的調整，下次再來參加48小時就會有更好的經驗。」

(中時 )